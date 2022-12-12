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Абрамичева Марина Сергеевна
Абрамичева Марина Сергеевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
10.04.1986
Пол
Женский
Отец
Абрамичев Сергей Владимирович
1957 г.р.
Мать
Абрамичева (Иванова) Лариса Михайловна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1986
Отец:
Абрамичев Сергей Владимирович
Мать:
Абрамичева Лариса Михайловна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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