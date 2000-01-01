(Киселёва) Елена Николаевна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения17.05.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1884
Отец: Киселёв Николай Фёдорович
Мать: Киселёва Анна Егоровна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
20.05.1884
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно