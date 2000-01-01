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(Киселёва) Елена Николаевна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

17.05.1884

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Между 1846 и 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1884

Отец: Киселёв Николай Фёдорович

Мать: Киселёва Анна Егоровна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
20.05.1884
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
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