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Прасковья Марковна

Место рождения

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Марк Николаевич

Мать: Марфа Ивановна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Румянцев Иван Иванович

Успенская церковь, погост Пречистенский
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.

Дочь: (Румянцева) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Румянцев Иван Иванович

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.

Сын: Румянцев Павел Иванович

Отец ребёнка: Румянцев Иван Иванович

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1878 ст.

Дочь: (Румянцева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Румянцев Иван Иванович

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1882

Сын: Румянцев Иван (Иоан) Иванович

Отец ребёнка: Румянцев Иван Иванович

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.

Сын: Румянцев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Румянцев Иван Иванович

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Румянцев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Румянцев Иван Иванович

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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