Толстой Алексей Матвеев
Место рожденияСело Рождественское, Большой и Малый Ломовис, Тамбовская губерния
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Толстая Салмонида Алексеева
Мать ребёнка: Толстая (Кривенцова) Авдотья Фролова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Толстая Апроксинья Алексеева
Мать ребёнка: Толстая (Кривенцова) Авдотья Фролова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Толстая Анна Алексеева
Мать ребёнка: Толстая (Кривенцова) Авдотья Фролова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Толстая Анна Алесеева
Мать ребёнка: Толстая (Кривенцова) Авдотья Фролова
Смерть
Неизвестно