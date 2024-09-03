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Толстой Алексей Матвеев

Место рождения

Село Рождественское, Большой и Малый Ломовис, Тамбовская губерния

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая (Кривенцова) Авдотья Фролова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Толстая Салмонида Алексеева

Мать ребёнка: Толстая (Кривенцова) Авдотья Фролова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Толстая Апроксинья Алексеева

Мать ребёнка: Толстая (Кривенцова) Авдотья Фролова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Толстая Анна Алексеева

Мать ребёнка: Толстая (Кривенцова) Авдотья Фролова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Толстая Анна Алесеева

Мать ребёнка: Толстая (Кривенцова) Авдотья Фролова

Смерть
Неизвестно

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