Торхова Евфросинья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Евфросинья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Васса Устинова

Отец ребёнка: Торхов Юстин (Устин) Лазарев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Юстин (Устин) Лазарев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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