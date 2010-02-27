Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна 18.12.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСпирина (Колесникова) Надежда Викторовна

Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна

Место рождения

Комякино, Морозовская волость, Дмитровский уезд

Дата рождения

18.12.1923

Дата смерти

27.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1923

Отец: Колесников Виктор Андреевич

Мать: Колесникова (Семенова) Мария Сергеевна

Комякино, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
26.06.1946

Муж: Спирин Борис Павлович

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Спирин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Спирин Борис Павлович

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1948

Сын: Спирин Евгений Борисович

Отец ребёнка: Спирин Борис Павлович

Митино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1957

Дочь: Спирина Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Спирин Борис Павлович

Смерть
27.02.2010
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.