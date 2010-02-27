Спирина (Колесникова) Надежда Викторовна
Место рождения
Дата рождения18.12.1923
Дата смерти27.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1923
Бракосочетание
26.06.1946
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Спирин Борис Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1948
Отец ребёнка: Спирин Борис Павлович
Рождение ребёнка
29.06.1957
Дочь: Спирина Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Спирин Борис Павлович
Смерть
27.02.2010
Москва, город федерального значения Москва