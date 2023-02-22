Кирста (Ковинская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1880 и 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1901 ст.
Рождение ребёнка
25.04.1902 ст.
Сын: Кирста Тарасий Александрович
Отец ребёнка: Кирста Александр Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирста Евгений Александрович
Отец ребёнка: Кирста Александр Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирста Николай Александрович
Отец ребёнка: Кирста Александр Наумович
Смерть
Неизвестно