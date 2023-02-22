Кирста (Ковинская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирста (Ковинская) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1880 и 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1901 ст.

Муж: Кирста Александр Наумович

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.04.1902 ст.

Сын: Кирста Тарасий Александрович

Отец ребёнка: Кирста Александр Наумович

Хильковка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Евгений Александрович

Отец ребёнка: Кирста Александр Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирста Николай Александрович

Отец ребёнка: Кирста Александр Наумович

Смерть
Неизвестно
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