Камаев Никандр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Никандр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Камаев Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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