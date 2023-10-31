Пятницкий Ержи - Юрэк Витольдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкий Ержи - Юрэк Витольдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов

Мать: Пятницкая Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятницкий Юрэк-Яцек

Мать ребёнка: Пятницкая Янина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катаржина

Мать ребёнка: Пятницкая Янина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятницкая Тереза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятницкая Янина

Смерть
Неизвестно
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