Пятницкий Ержи - Юрэк Витольдов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятницкий Юрэк-Яцек
Мать ребёнка: Пятницкая Янина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катаржина
Мать ребёнка: Пятницкая Янина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пятницкая Тереза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пятницкая Янина
Смерть
Неизвестно