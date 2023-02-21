Бугрова (Никонова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугрова (Никонова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.?

Отец: Никонов Иван Петрович

Мать: Никонова Надежда Андреевна

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