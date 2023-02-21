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Бугрова (Никонова) Вера Ивановна
Бугрова (Никонова) Вера Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.?
Пол
Женский
Отец
Никонов Иван Петрович
1937 г.р.
Мать
Никонова (Горшкова) Надежда Андреевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
20.06.?
Отец:
Никонов Иван Петрович
Мать:
Никонова Надежда Андреевна
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