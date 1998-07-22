Дудинцев (Байков) Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудинцев (Байков) Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Купянск, Харьковская обл., Украина

Дата рождения

29.07.1918

Дата смерти

22.07.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Купянск, Харьковская обл., Украина
Место жительства
По 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1998
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.07.1998
Москва, город федерального значения Москва
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