Дудинцев (Байков) Владимир Дмитриевич
Место рожденияКупянск, Харьковская обл., Украина
Дата рождения29.07.1918
Дата смерти22.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Купянск, Харьковская обл., Украина
Место жительства
По 1940
Место жительства
С 1945 по 1998
Смерть
22.07.1998