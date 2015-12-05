Маслова (Ризен) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Ризен) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1981

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1981

Отец: Ризен Владимир Эрихович

Мать: Тамара Николаевна

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