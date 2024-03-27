Бурдуковская (Бурдуковская) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдуковская (Бурдуковская) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1879 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдуковский Александр

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Аносова (Бурдуковская) Мария Александровна

Отец ребёнка: Бурдуковский Александр

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