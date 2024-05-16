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Юрченко Николай Наумович

Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

09.05.1900

Дата смерти

26.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1900

Отец: Юрченко Наум Домианов

Мать: Юрченко Акилина Давидова

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
?.11.1918

Сын: Юрченко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
03.05.1920

Сын: Юрченко Степан Николаевич

Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Юрченко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
03.01.1928

Дочь: Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Юрченко) Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна

Борисовка, Атбасарский район, Акмолинская область
Смерть
26.12.1978
1979?

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