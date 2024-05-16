Юрченко Николай Наумович
Место рождения
Дата рождения09.05.1900
Дата смерти26.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1900
Отец: Юрченко Наум Домианов
Мать: Юрченко Акилина Давидова
Рождение ребёнка
?.11.1918
Сын: Юрченко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна
Рождение ребёнка
03.05.1920
Сын: Юрченко Степан Николаевич
Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна
Рождение ребёнка
03.01.1928
Дочь: Мовьянова (Юрченко) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Юрченко) Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Юрченко (Горбанева) Ульяна/Иулания Александровна
Смерть
26.12.1978
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