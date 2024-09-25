Линкман (Страз) Вера (Ревека) Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1895
Дата смерти1972
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1895
Отец: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Янкелевич (Яковлевич)
Мать: Страсс (Бобрович) Александра (Шира Кивелевна) Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Линкман Федор
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Линкман Федор
Смерть
1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область