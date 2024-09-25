Линкман (Страз) Вера (Ревека) Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линкман (Страз) Вера (Ревека) Леонтьевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

13.08.1895

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1895

Отец: Страсс (Страж) Леонтий (Иудо-Лейб) Янкелевич (Яковлевич)

Мать: Страсс (Бобрович) Александра (Шира Кивелевна) Константиновна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линкман Федор

Рождение ребёнка
1922

Сын: Линкман Виктор Федорович

Отец ребёнка: Линкман Федор

Смерть
1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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