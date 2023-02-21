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Городенский Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

01.01.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ляхова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Городенская Устинья Ананьевна

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Городенский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Городенская Устинья Ананьевна

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городенская Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Городенская Устинья Ананьевна

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городенская Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Городенская Устинья Ананьевна

Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городенская Устинья Ананьевна

Смерть
01.01.1888 ст.
Ивница, Суджанский муниципальный район, Курская область
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