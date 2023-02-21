Городенский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти01.01.1888 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ляхова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Городенская Устинья Ананьевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Городенский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Городенская Устинья Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городенская Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Городенская Устинья Ананьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городенская Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Городенская Устинья Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1888 ст.