Бестужев-Рюмин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестужев-Рюмин Иван Дмитриевич

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1710

Дата смерти

После 1760

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1760
Российская Империя
Российская Империя
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