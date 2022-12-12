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Касьянов Тимофей Иванович

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Касьянов Иван Тимофеевич

Мать: Касьянова Евдокия Васильевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
1855
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