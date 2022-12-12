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Касьянов Тимофей Иванович
Касьянов Тимофей Иванович
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Место рождения
Негодяева
, Петровская волость, Клинский уезд
Дата рождения
1849
Дата смерти
1855
Пол
Мужской
Отец
Касьянов Иван Тимофеевич
1817 г.р.
Мать
Касьянова Евдокия Васильевна
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Касьянов Иван Тимофеевич
Мать:
Касьянова Евдокия Васильевна
Негодяева
, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
1855
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