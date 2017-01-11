Непримеров Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непримеров Николай Николаевич

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Место рождения

Анновка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.05.1921

Дата смерти

11.01.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Анновка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1926 по 1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 2017
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.01.2017
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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