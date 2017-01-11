Непримеров Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1921
Дата смерти11.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1939
Место жительства
С 1946 по 2017
Смерть
11.01.2017