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Сорокин Семён Петрович

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.06.1814

Дата смерти

25.11.1876

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1814

Отец: Сорокин Пётр Трофимович

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Между 13.02.1834 и 10.08.1850

Жена: Сорокина Аксинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Василиса (не Агафья) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.11.1876
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: удушье | Марина Затолокина
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