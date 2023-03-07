Сорокин Семён Петрович
Место рождения
Дата рождения04.06.1814
Дата смерти25.11.1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1814
Отец: Сорокин Пётр Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 13.02.1834 и 10.08.1850
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Василиса (не Агафья) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1876
Причина смерти: удушье | Марина Затолокина