Аграфена Федоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1743 и 1744
Дата смертиМежду 1782 и 1787
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1743 и 1744
Отец: Федор Иванович
Мать: Марина Ивановна
Бракосочетание
Между 1762 и 1765
Муж: Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Степанович
Смерть
Между 1782 и 1787