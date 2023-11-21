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Аграфена Федоровна

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1743 и 1744

Дата смерти

Между 1782 и 1787

Пол

Женский

Отец

Между 1707 и 1713 г.р.

Мать

Между 1698 и 1719 г.р.

Муж

Между 1741 и 1742 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1743 и 1744

Отец: Федор Иванович

Мать: Марина Ивановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1762 и 1765

Муж: Михаил Степанович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Степанович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Степанович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Степанович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1782 и 1787
Копытово, Шуйский район, Северный край

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