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Кафтанчиков Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1944

Отец: Кафтанчиков Виктор Иванович

Мать: Кафтанчикова Елена

Рождение ребёнка
1972

Сын: Кафтанчиков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Кафтанчикова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Кафтанчикова Римма Владимировна

Мать ребёнка: Кафтанчикова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кафтанчикова Нина Васильевна

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