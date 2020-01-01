Кафтанчиков Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1944
Отец: Кафтанчиков Виктор Иванович
Мать: Кафтанчикова Елена
Рождение ребёнка
1972
Сын: Кафтанчиков Олег Владимирович
Мать ребёнка: Кафтанчикова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Кафтанчикова Римма Владимировна
Мать ребёнка: Кафтанчикова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно