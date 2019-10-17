Савельев Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1946
Дата смерти17.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1946
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
работа на заводе
Смерть
17.10.2019