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Савельев Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1946

Дата смерти

17.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1946

Отец: Савельев Петр Сергеевич

Мать: Савельева (Ярыгина) Анна Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
работа на заводе
Смерть
17.10.2019

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