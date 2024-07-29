Тимофеева Пайрам Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Пайрам Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Людмила Захаровна

Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Лидия Захаровна

Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Любовь Захаровна

Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Виталий Захарович

Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович

Ожбуй, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Захар Романович

Рождение ребёнка
20.08.1951

Сын: Тимофеев Владимир Захарович

Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович

Ожбуй

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