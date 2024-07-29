Тимофеева Пайрам Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Людмила Захаровна
Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Лидия Захаровна
Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Любовь Захаровна
Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Виталий Захарович
Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович
Ожбуй, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1951
Сын: Тимофеев Владимир Захарович
Отец ребёнка: Тимофеев Захар Романович
Ожбуй