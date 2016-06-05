Зверев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1959

Дата смерти

05.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Елена Владимировна

Смерть
05.06.2016
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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