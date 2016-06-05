Зверев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1959
Дата смерти05.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зверева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зверева Елена Владимировна
Смерть
05.06.2016
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область