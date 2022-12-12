Чебышев Пафнутий Львович
Место рожденияОкатово, Боровской уезд, Калужская губерния
Дата рождения16.05.1821
Дата смерти08.12.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Окатово, Боровской уезд, Калужская губерния
Место жительства
С 1832
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1847
Смерть
08.12.1894