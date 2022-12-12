Чебышев Пафнутий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебышев Пафнутий Львович

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Место рождения

Окатово, Боровской уезд, Калужская губерния

Дата рождения

16.05.1821

Дата смерти

08.12.1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Окатово, Боровской уезд, Калужская губерния
Место жительства
С 1832
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.12.1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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