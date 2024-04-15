Юнина Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнина Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Юнин Пётр

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Фокина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Фокин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Фокина Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Фокин Анатолий Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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