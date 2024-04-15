Юнина Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Юнин Пётр
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Фокина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Фокин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Фокина Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Фокин Анатолий Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно