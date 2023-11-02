Голубев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1990

Отец: Голубев Николай

Мать: Голубева Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.2012

Сын: Голубев Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.2015

Дочь: Голубева Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2022

Сын: Голубев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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