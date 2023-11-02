Голубев Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1990
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1990
Отец: Голубев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.2012
Сын: Голубев Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.2015
Дочь: Голубева Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.2022
Сын: Голубев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности