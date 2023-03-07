Новиков Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти23.07.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Новиков Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Новиков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Новикова ?
Рождение ребёнка
31.12.1914
Дочь: Дугина Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Новикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Новикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Мария Павловна
Смерть
23.07.1944
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Причина смерти: Рак желудка