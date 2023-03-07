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Новиков Михаил Семенович

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Место рождения

Красное, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

23.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Новиков Семен

Мать: не указана

Красное, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Новиков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Новикова ?

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.12.1914

Дочь: Дугина Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Новикова ?

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Новикова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Мария Павловна

Смерть
23.07.1944
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Причина смерти: Рак желудка
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