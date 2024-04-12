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Волков Василий Петрович

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

29.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Волков Петр Васильевич

Мать: Волкова Пелагея Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1901

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Волкова Параскева Алимпиева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Параскева Алимпиева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.03.1904
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: воспаление мозга
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