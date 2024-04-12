Волков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти29.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Волков Петр Васильевич
Мать: Волкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1901
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Волкова Параскева Алимпиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1904
Причина смерти: воспаление мозга