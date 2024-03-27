Зайнагабдинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович
д.Бала-Четырман, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
30.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович
д.Бала-Четырман Фёдоровского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно