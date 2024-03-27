Зайнагабдинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович

д.Бала-Четырман, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
30.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович

д.Бала-Четырман Фёдоровского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Хурмат Хайбуллович

Смерть
Неизвестно
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