Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозор Павел
Отец ребёнка: Белозор Василий 06
Рождение ребёнка
11.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белозор Василий 06
Смерть
Неизвестно