Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозор Павел

Отец ребёнка: Белозор Василий 06

Рождение ребёнка
11.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белозор Василий 06

Смерть
Неизвестно

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