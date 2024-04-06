Крюкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аверьянов Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Аверьянова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Аверьянов Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
04.06.1928
Отец ребёнка: Аверьянов Егор Григорьевич
Смерть
1943
убило громом