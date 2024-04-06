Крюкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюкова Анастасия

Крюкова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверьянов Иван Егорович

Отец ребёнка: Аверьянов Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Аверьянова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Аверьянов Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
04.06.1928

Сын: Аверьянов Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Аверьянов Егор Григорьевич

Смерть
1943
убило громом

Мы используем куки для улучшения работы сайта.