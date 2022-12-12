Дутов Анатолий Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1910 ст.
Дата смерти05.07.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1910 ст.
в метрической записи о рождении указано 6 ноября, но в паспорте стоит 30 ноября
Бракосочетание
26.04.1945
Жена: Дутова Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
13.04.1946
Дочь: Дутова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Дутова Надежда Федоровна
Смерть
05.07.1969
Москва, город федерального значения Москва