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Дутов Анатолий Андреевич

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

30.11.1910 ст.

Дата смерти

05.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1910 ст.

Отец: Дутов Андрей Иосифович

Мать: Дутова Бронислава Александровна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
в метрической записи о рождении указано 6 ноября, но в паспорте стоит 30 ноября
Бракосочетание
26.04.1945

Жена: Дутова Надежда Федоровна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1946

Дочь: Дутова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Дутова Надежда Федоровна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
05.07.1969
Москва, город федерального значения Москва
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