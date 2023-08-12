Назаренко Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Вера Ивановна

Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.04.1915

Сын: Назаренко Иван Иванович

Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.05.1918

Сын: Назаренко Василий Иванович

Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.09.1920

Сын: Назаренко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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