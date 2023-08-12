Назаренко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Вера Ивановна
Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.04.1915
Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
12.05.1918
Сын: Назаренко Василий Иванович
Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.09.1920
Сын: Назаренко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Назаренко Анна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно