Смирнов Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.?
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.?
Отец: Смирнов Алексей
Мать: Смирнова Екатерина
Рождение ребёнка
03.01.1979
Дочь: Озерова Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1987
Сын: Смирнов Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1987
Сын: Смирнов Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна