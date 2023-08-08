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Смирнов Валерий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.?

Отец: Смирнов Алексей

Мать: Смирнова Екатерина

Рождение ребёнка
03.01.1979

Дочь: Озерова Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1987

Сын: Смирнов Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1987

Сын: Смирнов Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна

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