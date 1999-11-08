Заикин Федор Степанович
Место рожденияБородаевка Вернеднепровский р-н (Пятихатский) Днепропетровская обл. Украина
Дата рождения17.02.1919
Дата смерти08.11.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1919
Отец: Заика Степан Данилович
Мать: Заика (Боженко) Евдокия
Бракосочетание
17.02.1947
Рождение ребёнка
13.04.1948
Рождение ребёнка
12.06.1951
Рождение ребёнка
14.01.1953
Рождение ребёнка
24.03.1954
Смерть
08.11.1999