Заикин Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикин Федор Степанович

Место рождения

Бородаевка Вернеднепровский р-н (Пятихатский) Днепропетровская обл. Украина

Дата рождения

17.02.1919

Дата смерти

08.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1919

Отец: Заика Степан Данилович

Мать: Заика (Боженко) Евдокия

Бракосочетание
17.02.1947

Жена: Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна

Рождение ребёнка
13.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна

Рождение ребёнка
12.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна

Рождение ребёнка
14.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна

Смерть
08.11.1999

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