Квасков Иван
Место рождениядеревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Дата рождения14.05.1905
Дата смерти30.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905
Отец: Квасков Дмитрий
Мать: Кваскова Евдокия
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасков Владимир
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
г.Ленинград
диспетчер на заводе им тов Воровского
Смерть
30.05.1961