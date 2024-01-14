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Квасков Иван

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Место рождения

деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния

Дата рождения

14.05.1905

Дата смерти

30.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905

Отец: Квасков Дмитрий

Мать: Кваскова Евдокия

деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасков Владимир

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
г.Ленинград
диспетчер на заводе им тов Воровского
Смерть
30.05.1961
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