Иванова (Федорова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Федорова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

16.02.1925

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Иванов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Васильевич

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1992
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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