Иванова (Федорова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1925
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Иванов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Васильевич
Смерть
1992
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область