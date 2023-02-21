Калайджян Сурен
Место рожденияСочи
Дата рождения10.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Сочи
Бракосочетание
2000
Жена: не указана
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.04.2003
Сын: Келехсашвили Руслан
Мать ребёнка: Суконникова Ирина
Санкт-Петербург
Развод
?.06.2005
Жена: не указана
Бракосочетание
2015
Жена: Суконникова Ирина
Сочи
Рождение ребёнка
08.01.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суконникова Ирина
Санкт-Петербург