Калайджян Сурен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калайджян Сурен

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Место рождения

Сочи

Дата рождения

10.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Сочи
Бракосочетание
2000

Жена: не указана

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.04.2003

Сын: Келехсашвили Руслан

Мать ребёнка: Суконникова Ирина

Санкт-Петербург
Развод
?.06.2005

Жена: не указана

Бракосочетание
2015

Жена: Суконникова Ирина

Сочи
Рождение ребёнка
08.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суконникова Ирина

Санкт-Петербург
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