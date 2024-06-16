Кашицына Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1893
Сын: Кашицын Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Кашицын Григорий Михайлович
Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно