Кашицына Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашицына Наталья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашицын Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Кашицын Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Кашицын Григорий Михайлович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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