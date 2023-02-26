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Ахмед
Ахмед
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Юмангул Асеев
1765 г.р.
Мать
Хамидя
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Юмангул Асеев
Мать:
Хамидя
Смерть
Неизвестно
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