Носков Павел Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Павел Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

После 20.08.1911

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1824 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Носков Спиридон Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.08.1911
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