Демидова (Иванова) Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова (Иванова) Неонила Ивановна

Демидова (Иванова) Неонила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Демидова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Между 1784 и 1815

Сын: Демидов Платон (?) Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
07.09.1811

Сын: Демидов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселовская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Евдокия младшая Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Евдокия старшая Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Павел Васиьевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Демидов Василий Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Василий Львович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close