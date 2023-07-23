Демидова (Иванова) Неонила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дочь: Демидова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Сын: Демидов Платон (?) Васильевич
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Сын: Демидов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Дочь: Демидова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Дочь: Веселовская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Дочь: Демидова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Дочь: Демидова Евдокия младшая Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Дочь: Демидова Евдокия старшая Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Дочь: Демидова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Сын: Демидов Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович
Сын: Демидов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Демидов Василий Львович