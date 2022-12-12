Воеводин Серфим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Серфим Федорович

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Место рождения

Болтино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.02.1952

Сын: Воеводин Олег Серафимович

Мать ребёнка: Воеводина Любовь Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волеумова Алла Серафимовна

Мать ребёнка: Воеводина Любовь Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводина Любовь Степановна

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