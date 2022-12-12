Воеводин Серфим Федорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1952
Сын: Воеводин Олег Серафимович
Мать ребёнка: Воеводина Любовь Степановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волеумова Алла Серафимовна
Мать ребёнка: Воеводина Любовь Степановна
Бракосочетание
Неизвестно