Селезнева Матрона Назарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнева Матрона Назарьевна

Селезнева Матрона Назарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Селезнев Алексей Хрисанфович

Отец ребёнка: Селезнев Хрисанф Алексеевич

Нефедково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Селезнев Николай Хрисанфович

Отец ребёнка: Селезнев Хрисанф Алексеевич

Нефедково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Яблокова (Селезнева) Мария Хрисантьевна

Отец ребёнка: Селезнев Хрисанф Алексеевич

Нефедково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.