Селезнева Матрона Назарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Селезнев Алексей Хрисанфович
Отец ребёнка: Селезнев Хрисанф Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Селезнев Николай Хрисанфович
Отец ребёнка: Селезнев Хрисанф Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Яблокова (Селезнева) Мария Хрисантьевна
Отец ребёнка: Селезнев Хрисанф Алексеевич
Смерть
Неизвестно