Поликарпов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1940

Отец: Поликарпов Михаил

Мать: Поликарпова Екатерина

Рождение ребёнка
01.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
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