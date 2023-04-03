Поликарпов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1940
Отец: Поликарпов Михаил
Мать: Поликарпова Екатерина
Рождение ребёнка
01.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно