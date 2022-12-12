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Шеметов Илья Абрамович

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Место рождения

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

19.06.1889 ст.

Дата смерти

18.02.1968

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1889 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
18.02.1968
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