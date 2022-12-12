Шеметов Илья Абрамович
Место рождения
Дата рождения19.06.1889 ст.
Дата смерти18.02.1968
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1889 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Анненское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
18.02.1968