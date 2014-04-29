Махоткин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махоткин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.?

Отец: Махоткин Алексей Платонович

Мать: Махоткина Елена Николаевна

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