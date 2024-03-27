Сабиров Фейзрахман
Место рожденияБ.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рождения10.09.1910
Дата смерти13.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910
Отец: Сабиров Аляутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саберова) Наҗия
Мать ребёнка: Саберова (Фейзуллина) Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саберов Рǝшит
Мать ребёнка: Саберова (Фейзуллина) Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
10.10.1938
Рождение ребёнка
06.09.1960
Военная награда
06.11.1985
Сабиров Фейзрахман Аляутдинович В архив Дата рождения __.__.1910 Место рождения Арзамаская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Б. Рыбушкино Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив Ц... Показать все
Смерть
13.07.1988